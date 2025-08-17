政府は出産費用を無償化する方針を決めた。少子化対策の一環で、早ければ2026年度からの実現を目指す。経済的不安で出産をためらう女性や家族を減らす制度にしてほしい。帝王切開などによる出産には公的医療保険が適用されるが、病気ではない正常分娩（ぶんべん）は対象外だ。このため国は健康保険組合などを通じて、出産育児一時金50万円を支給している。物価高などの影響で標準的な出産費用は上がっており、23年に42万円