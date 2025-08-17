ソフトバンクの有原が久々に崩れた。今季ワーストタイの7失点（自責3）で4回でKO。5月27日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）以来の今季6敗目を喫し、自身の連勝は8で止まった。それでも、小久保監督は「でも自責（点）的にはね」と強く責めることはしなかった。指揮官が「野手が足を引っ張ったところもあった」と指摘したように、守備の乱れも大量失点につながった。二回1死から佐藤の浅い左飛に井上の反応が遅れて捕球で