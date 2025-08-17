第107回全国高校野球選手権大会第11日の16日、長崎県代表の創成館（諫早市）は東東京代表の関東第一と3回戦を戦い、1−4で敗れた。昨夏の甲子園準優勝の強豪を相手に一歩も引かない戦いを見せたが、わずかに及ばなかった。それでも創成館初の夏2勝を達成した選手たちに、スタンドからは「ナイスファイト」「ありがとう」とねぎらいの声が飛んだ。先発はエース森下翔太投手（3年）。二回まで無失点に抑えるが、三回に失策が絡み