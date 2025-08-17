長崎県諫早市は市内初の道の駅として市と県が整備している「251（にーごーいち）いいもりじゃがーロード」（同市飯盛町）について、11月1日に全面開業すると発表した。午前10時から式典を行い、先着251人に特産ジャガイモで作ったコロッケをプレゼントする。敷地面積1万1036平方メートルに駐車場101台分とEV充電施設を整備。建物は鉄筋コンクリート平屋で、農水産物や加工品の物販施設のほか、観光案内所や休憩施設として使え