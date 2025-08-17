元阪神タイガースの関本賢太郎氏（46）と能見篤史氏（46）が、16日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。現役時代の「名プレー」について語った。番組の中で、「今でも思い出す自分の名プレー」について質問。能見氏は、「僕はもう、1個しかないです」と話し、「僕はホームラン打ってるんですよ、1本。東京ドームでホームラン打ってるんです」と、2015年5月6日の巨人戦で、笠原将生氏からライトス