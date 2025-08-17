きょう17日（日）がお盆休み最終日という方が多いかもしれません。きょうも熱中症と天気の急変に気をつけた方がいいでしょう。さらに、お盆明けのあす18日（月）以降も危険な暑さは収まらず、関東や東海の内陸では40℃に迫る暑さが予想されています。■午後は晴れていても急な雷雨のおそれきょう17日（日）は九州から東北南部を中心に高気圧に覆われて、力強い日ざしが照りつけるでしょう。ただ、午後は内陸や山沿いを中心に雨雲が