お笑いコンビ2丁拳銃の川谷修士（51）の妻で放送作家、タレントの野々村友紀子（51）が16日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。娘の彼氏に求める“条件”について語った。この日は、野々村が娘で大学生の一花さん（19）と一緒に出演。幼い子どもの父であるナインティナイン岡村隆史（55）やNON STYLE石田明（45）、視聴者に向けて教育論を語った。野々村は教育論の1つとして、「おもんないヤツに関わ