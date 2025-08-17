女優内田有紀（49）の実妹でタレントの澪奈（れいな＝29）が、16日配信のABEMA番組「NO MAKE」に出演。姉と比較されるなど、心無い声が寄せられたことへの心境を明かした。番組では、静岡ラジオ番組でリポーターとしてデビューする場面に密着。2015年から芸能界の仕事を始め、東京で9年仕事をした後、昨年から実家のある静岡に戻り、ローカルタレントとして、ラジオのパーソナリティーやグラビアの仕事をしていることが紹介された