フリーアナウンサー川田裕美（42）が12日放送されたTBS系「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」（火曜深夜）に出演。自宅での食事をめぐり、夫にされてイラっとくる行動を明かした。この日、同番組では「夫や彼氏に言われてイラつく余計な一言SP」というテーマでトークを展開。TBS田村真子アナウンサーから「川田さん、実際に旦那さんにお料理で何か言われたことありますか？」と聞かれると、川田は「相当気はつかってくれて