お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼と生出演。テーマパークでの「プライオリティ・パス」について私見を述べた。小木はテーマパークで並ぶ行為について「200分待って、安く入れれば？だってお金ないもん」と持論を展開。すかさず矢作が「時は金なり、だよ」と反論した。小木は「でもそこで、倍ぐらいの値段でどれぐらい並ぶかだ