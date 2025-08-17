◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦日大三９―４高川学園（１６日・甲子園）日大三（西東京）は７年ぶり、関東第一（東東京）は２年連続の８強。準々決勝の組み合わせ抽選が行われ、春夏通算５度目の東京対決が実現した。＊＊＊＊＊＊＊最後の打者を左飛に仕留めると、日大三の右腕・近藤優樹は安どの笑みを浮かべた。１０安打を浴びながら４失点、１２３球の粘投で２戦連続の完投勝利。仲間の投手陣には