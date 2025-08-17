◆米大リーグレッドソックス―マーリンズ（１６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１６日（日本時間１７日）、本拠のマーリンズ戦に「５番・ＤＨ」でスタメン出場し、初回に先制２点適時打を放った。初回２死二、三塁。マーリンズ先発クワントリルに対し、カウント３―１からの５球目、低めのカットボールを打ち返して一、二塁間を破った。当たりは鋭かったが、２死だ