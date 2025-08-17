◆米大リーグドジャース―パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でスタメン入りした。この日は、３戦ぶりとなる４４号にも期待がかかる。相手先発は昨季１４勝を挙げ、ノーヒットノーランも達成した右腕シースだが、大谷は試合前時点で通算２１打数７安打、打率３割３分３厘、２本塁打６