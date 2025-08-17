◆プロ・アマ交流戦巨人３軍０―２慶大（１６日・Ｇ球場）巨人３軍は慶大に３安打完封負けを喫した。１、２軍同様に、午前１０時開始の３軍戦も「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催され、監督、コーチ、選手全員が背番号「３」のユニホームを着用したが、駒田３軍監督は「３番のユニホームを着て先陣を切っていったのに、この内容で大変申し訳ない」と頭を下げた。指揮官が初めて親に買ってもらったユニホームが長嶋