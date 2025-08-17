◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦山梨学院１４―０岡山学芸館（１６日・甲子園）「ジャイアント菰田」が投打に大暴れだ。最速１５２キロを誇る山梨学院の二刀流右腕・菰田陽生（２年）が岡山学芸館戦に先発し６回途中１安打無失点。打っては４打数３安打３打点で、初の夏８強に貢献。１９４センチ、１００キロの逸材に吉田洸二監督（５６）はプロレス団体からオファーが届いたと明かした。遊撃手の頭上