◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２第２日（１６日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）７位から出た新人の寺岡沙弥香（２２）＝フリー＝が８バーディー、２ボギーでツアーベストスコアの６６をマークし、通算１０アンダーで自身初のトップに立った。ミスショットを引きずらない「アホなふり」大作戦が奏功。３週前の大東建託・いい部屋ネットレディスで最終日最終組から２８位に終わった悔しさを胸に