◆第２７回新潟ジャンプステークス・ＪＧ３（８月１６日、新潟競馬場・芝３２５０メートル）第２７回新潟ジャンプＳ・ＪＧ３が１６日、新潟競馬場で行われ、１番人気のインプレスが障害重賞初制覇を決めた。管理する佐々木晶三調教師（６９）＝栗東＝は、史上８人目となるＪＲＡ全１０場重賞制覇を達成。１馬身差の２着にサイードが入り、前田幸治氏の所有馬によるワンツー決着となった。来春で定年引退となる名伯楽に、新たな