◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦京都国際３―２尽誠学園（１６日・甲子園）京都国際・西村一毅の姿は、女房役・猪股琉冴の目に「別人のよう」に映っていた。１点リードで迎えた最終回。１番から始まる打順に、左腕は「ヒットが出ると流れがいく。全員、三振を取りに行きました」と狙いを一点に定めた。直球で２人を仕留めると、最後はスライダーで圧巻の３者連続空振り三振。聖地５連勝で、２年連続８強