タレント・磯山さやか（４１）が美スタイルを見せた。磯山の所属事務所の公式インスタグラムが１７日までに更新され、デビュー２５周年写真集の「先行カット」を公開。「豪華版の発売が決定しました」と伝えた。ムチムチの迫力ボディーで着替えをするポーズを披露。フォロワーは「表情と体つきに目が奪われます！」「可愛い過ぎるよぉ〜」「めちゃくちゃ可愛いですね」とくぎ付けになった。