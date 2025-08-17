8月17日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』に、妻が“沖縄ミスコン界の3冠女王”という新婚さんが登場する。全国3都市を周りながら5週にわたるスペシャル「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」。2週目は、前回に引き続き沖縄県での出張収録で、2000年に世界遺産に登録された首里城の公園内で行うことに。妻は2017年に「泡盛の女王」、2019年に「ミス沖縄」、そして結婚後の2023年、29歳のときには琉球王国時代の歴史を伝え