高知県の旧制中学を卒業後、1937年に念願の東京高等工芸学校工芸図案科（現在の千葉大学工学部）に入学したやなせたかし。同年7月に日本が中国と全面戦争に突入する不穏な世相にあって、自由な校風のなかで将来のクリエイター業につながる学びを深めていった。※本稿は、物江 潤『現代人を救うアンパンマンの哲学』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。絵の自信を打ち砕かれたやなせたかしが見出した勝機とは？学校