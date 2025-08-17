日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30〜)の事前番組『「上田と女が吠える夜」24時間テレビ特別編! ランナー横山裕はなぜ走るのか?』が、きょう17日(16:00〜 ※関東ローカル)に放送される。練習する横山裕○「きれいごとに聞こえるかもしれないけど…」今年のチャリティーマラソンランナー・横山裕(SUPER EIGHT)。困難を抱える子どもたちの現状を少しでも多くの方に知ってもらうため、そして、支援が