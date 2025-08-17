◇パ・リーグソフトバンク2―7ロッテ（2025年8月16日みずほペイペイD）ソフトバンク・山川の2試合連続のどすこいで、球場が沸いた。0―7の6回1死。打ちあぐねていたロッテの先発・小島の2球目チェンジアップをはじき返した。打球はきれいな放物線を描きながら左中間ホームランテラス席へ。19号ソロに「ヒットが続いている中で、いい感覚をもって打席に入ることができた」と手応えを口にした。ただ、それ以上については「