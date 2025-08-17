「人は戦争を裁けるのか」という根源的な問いに、戦後80年経った今も人類は答えを出せずにいます。日本の戦争指導者が裁かれた「東京裁判」で、ただ一人「被告全員は無罪である」と主張したインドのパル判事。その衝撃的な“ちゃぶ台返し”は、法の正義そのものを問う鋭い問題提起だったのです。そして、この80年前の問いは、プーチン大統領やネタニヤフ首相に逮捕状を出した国際刑事裁判所（ICC）が抱える課題にも直結しています