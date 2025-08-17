イベント・出版プロデューサーの残間里江子氏が、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。残間里江子氏＝テレビ朝日提供イベントや出版プロデューサーとして活躍する残間氏。現在75歳で後期高齢者になり、数多くの病院に通っているそうだが、今ではうまく病気と付き合っているという。そんな残間氏には10年前に99歳で逝った母親がいた。もともと国鉄の労働組合の婦人部長だった