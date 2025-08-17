現地８月16日開催のラ・リーガ開幕節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがバレンシアと敵地で対戦している。この一戦に右ウイングで先発した久保は、同点ゴールを奪う。 ０−１で迎えた60分、ペナルティエリア外の中央寄りでボールを受けると、得意の左足を一閃。鋭いシュートでネットを揺らしてみせた。日本代表MFはこのゴラッソが今季初ゴールとなった。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】久保の今