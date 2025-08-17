お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（45）が、12日に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。ひそかに、怪談話でブレークしている芸人を紹介した。この日は「クズ芸人が引き起こした人怖怪談」と題して、久保田の他に、鬼越トマホーク・金ちゃん、中山功太がゲスト出演。そこで久保田は「彼、すごいんですよ」と中山功太を紹介した。久保田は「営業とか一切ない時期に、怖い話1本に絞って、