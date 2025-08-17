ノアの?ＴｈｅＲｅａｌＲｅｂｅｌ?ことＯＺＡＷＡ（２８）が、海外遠征に出るオオワダサン（２５）との戦いを終え、さらなる成長を誓った。ＯＺＡＷＡは２０２４年１月に、オオワダサン（当時は大和田侑）と対戦して敗北。以来「異次元の存在」として敬いながら「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の仲間としてともに戦っている。だが強すぎるあまり、日本に相手がいなくなったと判断したオオワダサンが、海外遠征を決