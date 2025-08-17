以前、“富士山コンビニ”として外国人観光客が殺到した富士吉田のローソン（筆者撮影）【写真】一時は“迷惑行為”も横行していた、「富士山コンビニ」の現在富士山の麓に位置する、山梨県富士吉田市。もともと富士登山の玄関口として賑わい、硬くてコシの強い「吉田うどん」でも知られています。この街が最近、2つの点で注目されています。1つは、2025年1〜3月に放送されたドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系列）のロケ地と