パ首位・ソフトバンクは１６日の最下位・ロッテ戦（みずほペイペイ）に２―７の完敗を喫した。先発・有原が４回７失点（自責３）で、５月以来の黒星となる６敗目（１０勝）。打線は相手先発・小島に８回１０三振を喫して、ソロ２発に封じられた。６０年ぶりに更新していた本拠地での連勝は「１３」でストップ。勝ち越しがかかる１７日のカード最終戦は、モイネロを先発に立てて仕切り直しを図る。７月５日から始まった本拠地で