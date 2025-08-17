「新馬戦」（１６日、新潟）断然の１番人気に支持されたモンローウォーク（牝２歳、父キズナ、母アンフィトリテ２、美浦・木村）が好スタートからハナを奪うと、最後まで余裕十分の手応えで押し切った。戸崎圭は「返し馬からフットワークが良く、感度も良かったので、リズムを崩さないようにと思ってハナに行きました。道中はリズム良く行けたし、最後に肩ムチで沈む面も見せた。脚があることを確かめられたので良かったです