「新馬戦」（１６日、中京）中団後方でレースを進めた１番人気のシルバーナイツ（牡２歳、父ミッキーアイル、母チリーシルバー、栗東・西園正）が、上がり最速タイの末脚を繰り出し、ゴール寸前でメイショウハッケイを首差かわして初陣Ｖをつかんだ。団野は「１２００メートルは少し忙しかったですが、しまいはしっかり脚を伸ばしてくれました。まだまだ良くなりそう」と伸びしろの大きさを含めて素質を高く評価。西園正師は