阪神３―０巨人（セ・リーグ＝１６日）――阪神の村上が今季３度目の完封勝利で、２年ぶりに１０勝到達。一回に森下の２ランで先制し、三回に大山の適時二塁打で加点した。巨人は２安打と打線が沈黙した。この試合の重みは、巨人の誰もが身に染みていた。ユニホームの背中には、長嶋茂雄さんの永久欠番「３」。「みんな、その重圧に負けてしまったかな」と阿部監督。後手に回ったチームに、劣勢をはね返す瞬間は訪れなかった。