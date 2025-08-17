¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£±£¶ÆüÍ­ÌÀÂç²ñ¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÇÁ°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£³£°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢ÌµÇ°¤Î½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£±°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥¶¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤È¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¼Ô·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤¿£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£³°Ì¤ÎÃÝ²¼¤ò·Þ·â¡£ÆÀ°Õ¤Î´ØÀáµ»ÃÏ¹ö¤Ë°ú¤­¤º¤ê¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤òÍ¥