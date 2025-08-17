Ｊ１・Ｃ大阪の元日本代表ＭＦ香川真司（３６）が、チームの苦手タイプの克服を誓った。１６日の町田戦（Ｇスタ）は０―３の敗戦。相手に公式戦１０連勝となるリーグ戦７連勝を献上してしまった。香川は０―２の後半開始から出場し、懸命に反撃の糸口をつくろうと奮闘したが「難しかった。相手もタイトに来ていた」。後半に１点を追加されて力尽きた。香川は「チームとしては完敗だった。２年連続優勝しているヴィッセルでも