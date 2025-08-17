「新馬戦」（１６日、札幌）近親にクロノジェネシスやノームコアのいる３番人気のナオミライトニング（牝２歳、父ビッグアーサー、母ナオミエキスプレス、栗東・矢作）が、好スタートからインの４番手で折り合うと、直線は楽々と抜け出して１馬身半差をつけて快勝した。佐々木は「調教には乗っていなかったので、返し馬とゲート裏の雰囲気で競馬を考えました。主張する馬が多かったですが、道中はうまく力が抜けて、それがし