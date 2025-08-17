【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。8月16日の放送では、関連動画を含むYouTube総再生回数が1億回以上を記録する、話題沸騰中の7人組ガールズグループ、HANAを深掘りした。 番組冒頭でテーマが発表されると、日村は「花はわかるよ、そういう世界の話？」「お花を紹介するわけじゃないよ