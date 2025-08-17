「コスモス賞」（１６日、札幌）断然の１番人気に支持されたアスクエジンバラ（牡２歳、栗東・福永）が２連勝を飾った。２番手追走から４角手前で先頭に立ち、２馬身半差をつけて押し切った。キングは「メンタル面がまだまだ若い。きょうの経験が次につながれば」と精神面を課題に挙げた。福永師は「リクエスト通りに乗ってくれて、きっちり勝ってくれた。まだまだこれからの馬」と今後を見据えていた。