「新馬戦」（１６日、新潟）好位を進んだ２番人気のベレーバスク（牝２歳、父ベンバトル、母マイネサヴァラン、美浦・清水英）が正攻法の競馬で、後続に３馬身差をつけて快勝。新種牡馬の父は、この勝利がＪＲＡ初勝利となった。石神道は「調教に乗せてもらって、すごくいい馬だと感じていました。コントロールがしやすく、スピードがあって、しっかりしているので勝負になると思っていました。いい勝ち方だったと思います。