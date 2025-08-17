タレント小池里奈（31）が16日、インスタグラムを更新。背中あらわな姿に反響が寄せられている。小池は「毎日暑いです」とつづり、窓辺で背中全開のグラビアショットを公開した。この投稿に「美しい〜」「なんてキレイな背中」「大人っぽくて素敵ですね」「超カワイイ」「綺麗な肌、透明感」などのコメントが寄せられている。