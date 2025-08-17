BTSのJIN（ジン）が、韓国の、ファン投票によるアイドルランキング「アイドルピック（idolpic）」で、8月1週目の1位になった。JINは4〜10日の「男子アイドル個人部門」で6万7944ピックを得て1位となった。韓国メディアのスターニュースはこのほど「ウイークリー投票でベストアイドルに選ばれたJINは、5月3週目から今月1週目まで、12週連続1位を達成し、ロングラン記録を続けている。ジンは各種人気投票で1位になる底力とともに、音