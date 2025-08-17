女優の黒木メイサ（37）が16日、インスタグラムを更新。最新ショットを公開した。黒木は「もう日本ですが旅中は運動ゼロ食事制限なし生活だったので、そろそろ運動しなければ」とつづり、デコルテやウエストあらわなキャミソール姿でVサインをする様子を披露した。この投稿に「かわいすぎて20代にしか見えない」「メイサちゃんどんどん可愛くなってる」「ポニテかわいい」「チャーミング」などのコメントが寄せられている。