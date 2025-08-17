走行中の東海道新幹線で床下から煙が出て、岐阜羽島駅に停車中のこだま764号は、モーターの出力を制御する装置から発煙していたことが分かりました。8月15日夜、東海道新幹線の米原ー岐阜羽島間を走行中に車両の床下から煙が出た「こだま764号」は、消火から丸一日経っても、岐阜羽島駅に止め置かれたままとなっています。JR東海によりますと、煙が出たのは9号車の床下に設置されたモーターの