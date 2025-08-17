本拠地パドレス戦米大リーグ、ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でパドレスと対戦し、3-2で勝利した。この日は日本の大人気アニメ「鬼滅の刃」とコラボ。米専門メディアも「ドジャースタジアムでは鬼滅の刃の夜だ」と紹介している。ドジャースタジアムに今、日本で最も人気があると言っても過言ではない男が降臨した。米専門メディア「ドジャースビート」公式Xは、「ドジャースタジアムでは鬼滅の刃の夜だ」と投稿。