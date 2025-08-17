◇スペイン1部開幕節Rソシエダードーバレンシア（2025年8月16日バレンシア）レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が16日、敵地バレンシア戦で先発出場。注目の新シーズン開幕戦で後半15分に豪快な同点ゴールをいきなり決めた。久保はRソシエダードで4シーズン目となる今季も開幕戦でスタメン出場。まずは前半25分、個人技で相手を翻弄（ほんろう）。右サイドでの粘り強いボールキープからグラウンダーのパス