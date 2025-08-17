気象台は、午前5時55分に、洪水警報を中川町、遠別町、天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・中川町、遠別町、天塩町に発表 17日05:55時点上川、留萌地方では、17日朝から17日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。留萌地方では、17日朝から17日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中川町□大雨警報・土砂災害17日朝から17日夕方にかけて警戒・浸水