最大9連休となったお盆休みもきょうが最終日。高速道路や、鉄道・空の便も混雑が予想されています。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路はきょういずれも上り線で、▼関越道・坂戸西スマートインター付近で25キロ▼東名高速・綾瀬スマートインター付近で20キロなど、一部で渋滞が発生する見込みです。空の便では、日本航空の国内線上りがきょうピークとなるほか、国際線も羽田空港への到着便がピークとなります。続い