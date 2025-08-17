トランプ米大統領（奥）とロシアのプーチン大統領＝15日、アンカレジ（ロイター＝共同）【キーウ共同】英紙フィナンシャル・タイムズ電子版は16日、ロシアのプーチン大統領が15日のトランプ米大統領との会談で、ウクライナ軍の東部ドンバス地域（ルハンスク、ドネツク両州）からの撤退と全域割譲を求めたと報じた。トランプ氏は会談後、ウクライナと欧州の首脳に電話し、即時停戦を目指すのではなく、ロシアの提案を受け入れるべ