きのう、静岡県西伊豆町の海水浴場でダイビングをしていた50代の女性が行方不明になりました。きのう午前11時すぎ、西伊豆町宇久須にある黄金崎海水浴場で「ダイビングをしていた1人がいなくなった」と消防に通報がありました。警察や下田海上保安部によりますと行方不明になったのは静岡県外から夫とダイビングに来ていた50代の女性です。警察によりますと女性と一緒にダイビングをしていた人がボンベの残量が少なくなったため、