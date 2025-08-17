ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が主演を務め、俳優の蒔田彩珠が共演する、読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜後10：30）の第6話が、きょう17日に放送される。それに先立って、同話の場面写真と見どころが公開された。【場面写真】超豪華…！第7話以降のゲスト出演者原作は漫画アクション（双葉社）で連載された漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』。ドラマオリジ